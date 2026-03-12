Congreso CDMX entregará presea a rescatistas de animales

El Congreso de la Ciudad de México reconocerá a quienes dedican su vida a rescatar, proteger y defender a los animales, así se decidió en la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, presidida por el diputado Manuel Talayero, del PVEM.

En la sesión se dio a conocer que recibieron 22 postulaciones a la Medalla al Mérito en Defensa de los Animales de la Ciudad de México, tras a analizar los méritos de cada uno, se decidió que recibirán este reconocimiento la Fundación K7, por su trabajo en la promoción del bienestar animal; Angélica Paola Prado Amaro, rescatista independiente que ha ayudado a decenas de animales abandonados.

Así como la maestra Susana Evelia Ramírez Terrazas, por su defensa jurídica de los animales, incluido el amparo ganado contra la venta de animales en el Mercado Sonora, así como la doctora María Teresa Ambrosio Morales, por su trayectoria académica e investigación en protección animal.

Especial

En la sesión se destacó que el proceso de selección "se realizó con criterios objetivos y perspectiva de género, reconociendo el papel fundamental que muchas mujeres han tenido en la defensa de los animales".

El diputado Talayero destacó que, con esta medalla, el Congreso de la Ciudad de México busca visibilizar y reconocer a quienes todos los días luchan por proteger a los animales, muchas veces desde el activismo, el rescate independiente, la academia y la sociedad civil.

*DRR*