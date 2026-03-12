Gobierno capitalino alista plataforma de transparencia y “VAR" ciudadano

En medio de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de una Plataforma Digital de Transparencia para abrir a la supervisión pública los gastos, proyectos y obras vinculados con la organización del torneo.

La herramienta está en construcción y se echará a andar el próximo mes de abril.

La iniciativa, denominada “VAR Ciudadano”, permitirá que cualquier persona pueda conocer con claridad cómo se utilizan los recursos, dijo la Jefa de Gobierno Clara Brugada al hacer el anuncio.

“Queremos que haya completa transparencia en el gasto público y que todas las personas conozcan el destino de los recursos públicos y de sus impuestos”, afirmó.

La plataforma concentrará datos sobre inversiones, contratos y proyectos asociados al Mundial en la ciudad, detalló el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

Explicó que la plataforma seguirá los principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas.

Ello, al señalar que la realización del Mundial representa una oportunidad para la capital, pero también implica un manejo responsable del dinero público.

“Aunque el Mundial es una celebración para la ciudad, también implica una responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Vamos a garantizar que cada peso invertido esté destinado a proyectos de beneficio permanente para la población”, indicó.

La estrategia contempla además la creación del “Silbatazo Ciudadano”, un mecanismo digital mediante el cual la población podrá reportar posibles irregularidades relacionadas con el comportamiento de servidores públicos o con la prestación de servicios durante la preparación del torneo.

