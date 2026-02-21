Capturan en Gustavo A. Madero a asaltante que disparó contra comerciante

Un hombre de 50 años fue detenido en calles de la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de despojar de dinero en efectivo a un comerciante y dispararle, luego de una discusión.

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles 310 y 315, donde oficiales que realizaban patrullajes fueron alertados vía radio sobre una persona lesionada por arma de fuego.

Al llegar al sitio, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 34 años, quien relató que se encontraba en su negocio de reparación de teléfonos celulares, cuando un sujeto ingresó y le arrebató un billete de 500 pesos.

Al reclamarle, comenzaron los empujones y golpes.

Paramédicos atienden a lesionado

De acuerdo con la víctima, el agresor sacó una pistola de entre la ropa y realizó varias detonaciones en su contra, una de las cuales le provocó una herida en la espalda.

Tras la agresión, el presunto responsable huyó del lugar a pie.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron para brindar atención al lesionado, quien presentó una herida superficial en la espalda y no requirió traslado hospitalario.

Policías iniciaron búsqueda

En tanto, los policías implementaron un cerco virtual en la zona y, metros adelante, ubicaron a un hombre que coincidía con las características señaladas por la víctima.

Tras marcarle el alto y realizarle una revisión preventiva, le aseguraron un arma de fuego corta.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

