Presentan denuncia contra mega anuncio de publicidad envolvente 

La Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU) informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) en contra de la instalación de un anuncio envolvente de unos 40 pisos de altura colocado en el World Trade Center (WTC).

La fundación, dirigida por Jorge Carlos Negrete Vázquez, argumentó que el anuncio viola la Ley de Publicidad Exterior y significa un riesgo de protección civil.

“La colocación de este tipo de publicidad en edificios es alarmante por el tema de protección civil ya que representa un riesgo latente para las personas que habitan o se encuentran en los inmuebles. Por ejemplo, en cualquier situación de emergencia, como al presentarse algún incendio, el fuego podría extenderse de forma rápida a todos los niveles y dificultaría la evacuación de los ocupantes del edificio”, indicó en un comunicado.

Detalló que este tipo de publicidad viola el Artículo 13, fracción VI de la Ley de Publicidad Exterior, por lo que presentó una denuncia de hechos.

“Ante esta colocación que está fuera de la ley, la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX contra el dueño del inmueble y las empresas involucradas en el caso, tanto la responsable de rentar el espacio como la marca anunciada, buscando que éste sea esclarecido y se castigue a los culpables de acuerdo con la ley”, agregó en su comunicado.

La FRRPU indicó que en la capital existen más de cien edificios con este tipo de publicidad ilegal.

“En los últimos meses, en la Ciudad de México se han estado registrando que muchos anuncios publicitarios prohibidos por la ley han tenido más notoriedad, incluso aquellos que, ya que habían sido controlados, regulados y desaparecidos en administración anteriores porque representan un riesgo de proyección civil, como lo son los envolventes, que se estima que existen alrededor de más de 100 anuncios alrededor de la urbe”, agregó.

Exhortó a las autoridades de las alcaldías y gobierno local a atender esta problemática.

“Que pone en peligro muchas vidas al permitir la colocación de estos anuncios, que además están prohibidos y se sancione tanto a las empresas de publicidad exterior por violar la legislación como a los contratantes que se anuncian y a los dueños de los inmuebles al consentir este tipo de actos”, señaló.

