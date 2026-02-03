Nueva ruta de la L4 del Metrobús enfrenta congestión y obstáculos rumbo al AICM

La nueva ruta de la Línea 4 del Metrobús (MB), que va de Reforma al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM) enfrenta congestión y diversos obstáculos.

La empresa operadora, Conexión Centro Aeropuerto, afirma que sus conductores enfrentan las mayores dificultades operativas de toda la capital.

Deben conducir unidades de hasta 15 metros de largo en zonas invadidas por cargadores de mercancía, comercio ambulante, transporte público y privado”, indicó en un comunicado.

La ruta fue creada por el Gobierno de la Ciudad de México como una opción de movilidad que puedan aprovechar los turistas que acudan al Mundial de Futbol entre el AICM y el Corredor Reforma-Centro.

Sin embargo, los nuevos autobuses eléctricos transitan por calles del Centro Histórico y comparten carriles con otros usuarios de la vía pública.

(...) Deben circular por el corredor más difícil de la metrópoli, compartido por vehículos particulares, unidades de transporte de rutas, triciclos y el constante paso de cargadores que llevan su mercancía en diablos de dos ruedas”, indicó Daniel Quezada, gerente general de la empresa Conexión Centro Aeropuerto.

Por ello, la capacitación de los conductores de estos autobuses eléctricos también es la más completa y extensa de todos que hay para operadores del Metrobús, agregó:

Deben estar preparados para atravesar toda la zona comercial del Centro Histórico y conectar puntos clave como Buenavista, Hidalgo, San Lázaro, Pantitlán y la Alameda Oriente”.

La principal dificultad de la ruta se ubica por avenida Hidalgo, Eje Central, Belisario Domínguez, República de Venezuela y otras calles invadidas por comercio ambulante, comercio establecido, transporte concesionado y gran cantidad de peatones, agregó.

En época de ventas, como la entrada a clases o Navidad, y todas las fechas donde el Centro se llena de peatones, gran parte del corredor se camina, porque, aunque tengamos un carril preferente, no es confinado, lo cual genera retrasos, muchos roces, siniestros y accidentes de tránsito con todas las personas involucradas”, agregó.

El 30 de enero, se dio el banderazo de salida a 19 unidades eléctricas con una nueva imagen para la Ruta Quetzalcóatl, que va de la Glorieta de Amajac, en Reforma, al AICM.

Se trata de autobuses pensados para usuarios con el perfil turístico de quienes asistirán al Mundial.

VEN FALTA DE ALTERNATIVAS

La falta de alternativas eficientes de movilidad complicará la afluencia de vehículos durante el Mundial, consideró Salomón Chertorivski, excandidato a la Jefatura de Gobierno sobre lo publicado ayer por Excélsior sobre la sede mundialista con más congestión vehicular.

La Ciudad de México no se ha preparado para mitigar la congestión vehicular y esto impactará en la época del Mundial. Quienes vivimos en esta ciudad sabemos que el tráfico es permanente y cada vez se notan menos las horas pico. La falta de alternativas eficientes de movilidad complicará la afluencia de vehículos durante este evento”, indicó en su cuenta de X.

La panista Gabriela Salido también comentó en X la nota de este diario y alertó que se podría presentar un colapso vial.

En redes: El excandidato a la jefatura de Gobierno publicó ayer en la red social X:

Salomón Chertorivski, @Chertorivski

La Ciudad de México no se ha preparado para mitigar la congestión vehicular y esto impactará en la época del Mundial. Quienes vivimos en esta Ciudad sabemos que el tráfico es permanente y cada vez se notan menos las “horas pico”. La falta de alternativas eficientes de movilidad complicará la afluencia de vehículos durante este evento".

cva*