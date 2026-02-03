Morena da la bienvenida a Víctor Hugo Lobo al Congreso de la CDMX

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México dio ayer la bienvenida de regreso a Víctor Hugo Lobo Rodríguez como diputado.

Damos la bienvenida de vuelta a las tareas legislativas a nuestro compañero Víctor Hugo Lobo Rodríguez, que estamos seguros desempeñará con compromiso y convicción política como lo hizo hasta hace algunos días.

Saludamos también con respeto y afecto al compañero Gerardo González García, que siempre tendrá las puertas abiertas del Grupo Parlamentario y en quien reconocemos a un dirigente cercano a la gente y comprometido con las causas sociales de su demarcación”, se lee en un comunicado emitido ayer después de que Lobo Rodríguez y González García anunciaron en conferencia de prensa, en la que estuvo el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, que habían llegado a un acuerdo.

Sin embargo, aún falta que se concluya el trámite en el Congreso, pues hasta ayer por la tarde el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México consideraba que el diputado en funciones era González García,

Jurídicamente, hoy el diputado es Gerardo González”, dijo Jesús Sesma consultado por este diario.

González García, quien hizo campaña para ser diputado local de Morena, tomó protesta en septiembre de 2024, pero al día siguiente pidió licencia y su lugar lo ocupó su suplente, Víctor Hugo Lobo Rodríguez, hijo del diputado federal Víctor Hugo Lobo Román.

Sin embargo, el pasado 20 de enero González García envió un oficio a la Mesa Directiva del Legislativo informando que se reincorporaba a su curul, pero al día siguiente, cuando intentó ingresar al edificio de Donceles, se encontró con un nutrido grupo de simpatizantes de Lobo Rodríguez, que lo empujaba e impedía el paso, mientras Lobo observaba todo desde dentro del recinto, cerrado con cadenas y candado.

DISPUTA FINALIZÓ: LOZANO

La disputa entre Gerardo González García y Víctor Hugo Lobo Rodríguez llegó a su final, manifestó ayer al mediodía en conferencia el alcalde en Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano.

Las diferencias se atienden con política, con diálogo y altura de miras, pensando siempre en lo más importante, que es nuestra gente (…) La unidad de nuestro movimiento no está por encima de un cargo”, dijo el alcalde.

Detalló que no hay ganadores ni perdedores, solamente gana la Ciudad de México y gana su movimiento, y con esta decisión dan un mensaje claro y poderoso, que es la unidad en Gustavo A, Madero.

Estarán ellos en un momento acudiendo juntos al Congreso de la Ciudad de México, ya será un tema de ellos, que tendrán que informar en torno a las comisiones de ambos diputados de quién y cómo permanece en torno a la diputación”, dijo Lozano.

Lobo Rodríguez detalló que la conferencia fue para demostrar que en la alcaldía no hay divisiones.

Reconozco al doctor Gerardo González, quien es una persona y un amigo que conozco desde hace muchos años, le reconozco su disposición, sus ganas y su ímpetu de trabajar y de dialogar”, señaló.

González García apuntó que su único compromiso y lealtad es con la ciudadanía de esta capital y dijo que está para sumar esfuerzos legislativos y políticos en favor de la capital del país.

Rodolfo Dorantes

