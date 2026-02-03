Listo el predictamen de la Ley del Sistema Público de Cuidados; integran propuestas

El predictamen de la Ley del Sistema Público de Cuidados ya está listo y se le “incorporaron elementos (que aportaron) los diferentes grupos parlamentarios, elementos de la preconsulta y elementos que aportaron las cuidadoras” dijo en entrevista la diputada Cecilia Vadillo (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.

Dos elementos que se agregaron al predictamen son que se profundizó “el tema de la capacitación de las y los cuidadores, que fue una de las demandas (de organizaciones) y se reforzó el derecho al cuidado de las personas migrantes, es un tema en el que yo insistí mucho”, dijo.

Lo que sigue es elaborar una versión del predictamen “en lenguaje común, que sea accesible para todos, así como traducirlo a braille, a lenguaje de señas; eso lo llevará a cabo el Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México”.

VEN APERTURA SOBRE ELECCIÓN

Consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) consideraron que comienza a existir una mayor apertura por parte del gobierno federal para modificar el calendario de la elección del Poder Judicial prevista para 2027, a fin de que no coincida con la elección legislativa intermedia, debido a la complejidad operativa y a las dificultades que implicaría para la ciudadanía.

La consejera Claudia Zavala explicó que, si bien existen propuestas para aprovechar la experiencia organizativa, la experiencia empírica demuestra que no es viable realizar de manera concurrente una elección judicial con una elección legislativa.

–Aurora Zepeda

cva