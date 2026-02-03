Fiscalía de la CDMX asegura 13 vehículos diarios y mantiene depósitos al límite

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) asegura 13 vehículos al día, en promedio, derivado de órdenes judiciales o detenciones de presuntos responsables de algún delito.

Eso muestran las estadísticas de enero a diciembre de 2025, cuando se aseguraron 4 mil 781 vehículos, lo que representa un incremento de 18%, pues en 2024 fueron 4 mil 021.

Ese incremento y que los vehículos tarden años para ser chatarrizados o devueltos a sus dueños debido a las indagatorias en que se encuentran inmiscuidos mantiene los depósitos vehiculares al límite.

Un ejemplo son los monopatines de la empresa Grin, que desde hace siete años ocupan un importante espacio en un depósito vehicular del Centro Histórico, debido a un procedimiento legal que impide su chatarrización o devolución.

Pero existen más casos así, como el de un sedán Chevrolet que fue asegurado hace cinco años por una portación de arma de fuego y continúa bajo resguardo en un depósito vehicular de Milpa Alta.

Las fuentes consultadas señalaron que del universo asegurado el año pasado, alrededor de 85% continúa bajo resguardo de las autoridades.

Monopatines de la empresa Grin suman unos siete años asegurados. Fotos: Mateo Reyes y Pável Jurado

Para todos los vehículos que están relacionados con una carpeta de investigación les damos un espacio en los depósitos de la Secretaría (de Seguridad Ciudadana).

Se asignan depósitos prácticamente que están a las afueras o más a los perímetros de las salidas para que no tengamos una afectación en la operación de otros vehículos que infringen (el Reglamento de Tránsito)”, señaló la directora General de Aplicación del Reglamento de Tránsito de la SSC-CDMX, Beatriz Valdez Vázquez.

Sin embargo, la funcionaria recordó que ellos sólo se encargan del resguardo de los vehículos y es la FGJCDMX la que determina la devolución a sus dueños o su chatarrización.

Excélsior realizó recorridos por depósitos vehiculares como el ubicado en la calle Nezahualcóyotl, en el Centro Histórico, el cual está principalmente ocupado por motocicletas y por las unidades de la empresa Grin, que son alrededor de 350.

Valdez Vázquez indicó que ese “corralón” junto con otros que están en el Centro son utilizados para llevar vehículos que son trasladados por incumplir el reglamento de Tránsito debido a la logística de movilidad de las grúas y de los infractores.

Mientras que los vehículos asegurados por procesos legales son enviados mayormente a los depósitos vehiculares que están en las periferias de la ciudad.

Sobre el tipo de vehículos que más son asegurados, las fuentes indicaron que están los sedán, como Versa o Aveo, pero las autoridades consultadas también señalaron que han aumentado en gran medida las motocicletas, mayormente de la marca Italika.

Además, agregaron que alrededor de 40% cuentan con reporte de robo o son vehículos reconstruidos con piezas que fueron robadas, incluso en distintas partes del país.

cva*