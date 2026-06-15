¡No guardes el paraguas! Lluvias y posibles granizadas se pronostican para la CDMX

La capital del país iniciará este lunes 15 de junio con ambiente fresco, cielo medio nublado y presencia de bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Sin embargo, durante la tarde se prevé un incremento en la nubosidad y el potencial de lluvias, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico para el Valle de México, en la Ciudad de México se esperan intervalos de chubascos con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, mientras que en el Estado de México podrían registrarse lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros, principalmente en las regiones norte, centro y oriente.

Las autoridades meteorológicas señalaron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizadas, por lo que recomendaron a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducción de la visibilidad y afectaciones viales.

Las lluvias podrían generar encharcamientos, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como afectaciones a la movilidad urbana Foto: Especial

A pesar de las lluvias pronosticadas, el ambiente se mantendrá templado a cálido durante la tarde. La temperatura máxima en la Ciudad de México oscilará entre los 24 y 26 grados Celsius, mientras que la mínima se ubicará entre los 14 y 16 grados.

Asimismo, se prevé viento de componente suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora.

El pronóstico para este lunes se mantiene dentro del patrón de temporal lluvioso que ha afectado a gran parte del territorio nacional durante las últimas semanas. El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido que la interacción de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del Golfo de México continuará favoreciendo precipitaciones en el centro del país, incluido el Valle de México.

Las lluvias podrían generar encharcamientos, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como afectaciones a la movilidad urbana, particularmente durante las horas de mayor actividad vespertina.