Niño cae más de 50 metros en mina de Iztapalapa CDMX y ¡sobrevive de milagro!

Lo que comenzó como una tarde de diversión en vacaciones estuvo a punto de convertirse en tragedia. Daniel Abraham, de 13 años, salió este lunes junto a su hermano de 16 y un grupo de siete amigos, todos vecinos, a caminar y explorar la zona de minas en la alcaldía Iztapalapa. Entre juegos y recorridos, pasaron la tarde en el lugar conocido como “las arenitas”, un sitio frecuente para quienes viven en la zona.

Al caer la tarde, cuando ya regresaban a casa, ocurrió el accidente. Parte del terreno se desgajó y Daniel cayó a una mina de gran profundidad.

Hospital José Antonio García

Se desgajó un pedazo de cerro

“Como niños, se puede decir que es el pasatiempo de todos los que vivimos ahí. Fueron a las ‘arenitas’. Me dijeron que, para cortar camino, el niño saltó y, al momento de hacerlo, se desgajó un pedazo del cerro”, relató Ana Karen González, madre del menor.

De acuerdo con el testimonio, la caída habría sido de varios metros.

Nos dijeron que aparentemente fueron como 100 metros lo que rodó el niño. Gracias a Dios es un milagro que esté vivo, de lo que cayó, pudo haber pasado una tragedia mayor”, añadió.

Los minutos pasaron y sus amigos no lograban encontrarlo. Alertaron a sus familias y comenzó la búsqueda. Tras llamar al 911, al sitio acudieron paramédicos y rescatistas, pero Daniel seguía sin aparecer.

Me fueron a avisar tres de sus amiguitos y los demás se quedaron buscándolo, pero no lo encontraban. Nosotros pensamos que había caído del lado de las dunas, donde trabajan… cuando nos dijeron, pensamos lo peor, que la tierra se lo había tragado”, contó su madre.

Fue hasta casi el anochecer cuando un trabajador de la mina logró ubicarlo.

Un muchacho de ahí, trabajador de la mina, cuando nos vio corriendo, nos dijo que él sabía dónde estaba. Estaba inconsciente. De hecho, ya iba a cerrar la mina”, explicó.

Niño en terapia intensiva

Daniel fue rescatado por paramédicos y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y trasladado inicialmente al Hospital Belisario Domínguez. Debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente fue llevado al Hospital Infantil de Legaria.

Hasta la mañana de este martes permanecía en terapia intensiva, con diagnóstico de fracturas en ambos fémures, contusiones en cráneo y rostro. A lo largo del día se le realizarán más estudios para descartar lesiones en pelvis y otros huesos faciales.

La familia solicita apoyo urgente de tres donadores de sangre, de cualquier tipo. Quienes puedan ayudar deben presentarse en el Hospital Rubén Leñero, a nombre de Daniel Abraham García, de 13 años.

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