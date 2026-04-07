Bajan 66% los delitos de alto impacto en CDMX, destaca Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la Ciudad de México consolidó en marzo de 2026 una reducción histórica del 66 por ciento en delitos de alto impacto en comparación con el mismo mes de 2019.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina destacó que la estrategia basada en inteligencia, fortalecimiento policial y atención a las causas ha permitido pasar de un promedio de 50 delitos diarios a una tendencia sostenida a la baja.

Al presentar su Informe de Seguridad, subrayó que estos resultados se acompañan de un combate frontal a la impunidad, con el cumplimiento de más de 9 mil 900 detenciones por delitos de alto impacto y la desarticulación de 39 células criminales en lo que va de la administración.

Respecto al homicidio doloso, marzo de 2026 se posicionó como el mes con menor incidencia desde 2022, al registrar un promedio diario de 2.2 casos. Esta cifra representa una caída del 58 por ciento frente a los datos de 2019 y del 8 por ciento respecto a 2025.

Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señaló que la captura de 62 objetivos prioritarios, seis de ellos durante el último mes, ha sido fundamental para debilitar las estructuras generadoras de violencia, así como la detención de 22 personas relacionadas con el delito de extorsión.

Por su parte, la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, aseguró que las órdenes de aprehensión por delitos graves han aumentado 77.7 por ciento en comparación con el inicio del sexenio anterior y destacó que el combate a la extorsión se mantiene como prioridad, con un incremento de 170 por ciento en las órdenes de aprehensión por este ilícito desde 2019, enfocándose en el “cobro de piso”.

Otro de los avances más significativos se reportó en el robo de vehículo, que en su modalidad con violencia presentó una reducción drástica de 85 por ciento frente a 2019 y de 40 por ciento respecto a 2025. En términos generales, el robo de automóviles bajó de 36.9 a 14 casos diarios en el mismo periodo.

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