Hallan muerta en un Airbnb de CDMX a la joven colombiana Nataly

La muerte de Nataly Osma Pinilla, una mujer colombiana de 29 años, es investigada por autoridades de la Ciudad de México luego de que fuera localizada sin vida dentro del departamento de Airbnb que rentaba junto con una amiga.

La joven fue vista con vida por última vez la noche del miércoles 16 de septiembre, cuando salió de fiesta con su acompañante. Posteriormente, ambas regresaron al inmueble que habían alquilado en la capital mexicana.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Carlos Jiménez, C4, Nataly Osma Pinilla regresó al departamento durante la noche y fue encontrada muerta a la mañana siguiente.

Según Jiménez, la colombiana fue localizada en la cama del departamento y ya sin vida.

Carlos Jiménez señaló que a la joven “la encontraron en su cama sin vida” y agregó que “no presentaba lesiones, pero había vómito a su alrededor”.

Este elemento forma parte de los datos conocidos sobre el caso, aunque por sí solo no permite establecer qué provocó la muerte.

Hasta ahora, las autoridades no han determinado públicamente la causa del fallecimiento, por lo que será necesario esperar los resultados de los estudios forenses y de las diligencias realizadas dentro de la investigación.

Documento oficial de Nataly Osma Pinilla. @c4jimenez

Fiscalía de CDMX indaga la muerte

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga las circunstancias en las que murió Nataly Osma Pinilla.

La indagatoria busca establecer qué ocurrió después de que la joven regresó al departamento y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en su fallecimiento.

Entre los elementos relevantes se encuentran sus últimos momentos con vida, el inmueble donde fue localizada y las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo.

La investigación permanece abierta mientras las autoridades recaban elementos para determinar qué sucedió con la joven colombiana durante las horas posteriores a su salida nocturna y antes de ser localizada sin vida.