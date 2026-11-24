Las mujeres pertenecientes a las generaciones Millennial y Z, de entre 14 y 45 años, concentran el 51 por ciento de las emergencias reportadas por ese sector de la población a través de la línea 911 en la Ciudad de México, informó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

En la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se llevará a cabo este 25 de noviembre, además del inicio de los 16 Días de Activismo, el organismo dio a conocer que actualmente atiende un promedio de 244 llamadas diarias realizadas por mujeres, lo que representa una disminución del 55 por ciento respecto a 2025.

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, atribuyó esta reducción a una mayor cultura de la prevención y al uso responsable de los servicios de emergencia.

La disminución en las emergencias de mujeres refleja una ciudad con mayor cultura de la prevención y un uso más responsable de la línea 911, con participación de mujeres jóvenes en el cuidado de su entorno y en la activación de protocolos de auxilio inmediato ante cualquier incidente médico, vial o de protección civil", señaló.

De acuerdo con los datos del organismo, las alcaldías que concentran el mayor número de atenciones son Iztapalapa, con 16 por ciento; Cuauhtémoc, con 14 por ciento y Gustavo A. Madero, con 12 por ciento.

Asimismo, el horario en el que se registra la mayor frecuencia de reportes de mujeres es entre las 18:00 y las 22:00 horas.

En cuanto a los servicios de Telemedicina, desde 2025 se han registrado 194 mil solicitudes de atención, de las cuales 48 por ciento corresponde a mujeres. Entre los principales motivos de las llamadas se encuentran lesiones ocasionadas por caídas en el hogar, alteraciones emocionales y enfermedades.

Guerrero Chiprés explicó que, desde octubre de 2024, por instrucciones de la jefa de Gobierno Clara Brugada, el C5 comenzó a desagregar con perspectiva de género los datos de los reportes de emergencia, con el objetivo de identificar las necesidades específicas de las mujeres y mejorar la atención.

Lo cual nos permite contar con una radiografía de las necesidades de las mujeres, cerrar brechas de atención y garantizar apoyo oportuno y adecuado", agregó.

Finalmente, el C5 recordó que las mujeres pueden solicitar ayuda las 24 horas del día mediante las líneas 911 para emergencias, \*765 SOS Mujeres, 089 para denuncia anónima y 55 5036 3301 para reportar extorsiones y fraudes.