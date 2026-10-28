Mujer usó la dulzura de un chocolate para drogar y robar a un abuelito en CDMX | VIDEO

Un chocolate habría sido el gancho para cometer un presunto robo contra un adulto mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La mujer señalada como responsable, identificada como Lucía García Pérez, presuntamente le ofreció un Snickers al que habría inyectado un medicamento para dejarlo dormido y aprovecharse de él.

De acuerdo con la información difundida, el hombre consumió el dulce y posteriormente quedó dormido mientras se encontraba sentado en una banca. La mujer habría aprovechado su vulnerabilidad para revisarle los bolsillos y sustraerle sus pertenencias.

El caso fue dado a conocer por el periodista Carlos Jiménez a través de sus redes sociales, donde también se reportó la intervención de las autoridades capitalinas.

Según la publicación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron labores para localizar a la presunta responsable, quien habría sido detenida. Por su parte, el adulto mayor fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

No es un caso aislado

El caso también generó señalamientos sobre un posible hecho similar, pues en otro video, compartido por el usuario de redes sociales @JulioJa83057266, se observa a una mujer con características similares a la detenida con el mismo modus operandi con otro adulto mayor. Sin embargo, no se ha confirmado que se trate de la misma persona ni que ambos casos estén relacionados.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda evitar aceptar alimentos o bebidas de personas desconocidas y solicitar apoyo de las autoridades ante cualquier conducta sospechosa, especialmente cuando se trata de personas adultas mayores.