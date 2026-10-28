Aseguran más de 8 mil productos pirata en tiendas de Iztapalapa y Tacuba

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró ocho mil 254 productos con un valor estimado de 728 mil 935 pesos durante dos operativos realizados en establecimientos comerciales de las alcaldías Miguel Hidalgo e Iztapalapa, como parte de la denominada Operación Limpieza.

Las acciones se llevaron a cabo en las tiendas China Mega Shop Tacuba, ubicada en la Calzada México-Tacuba 644, colonia Popotla y China Mega Shop Tezontle, localizada en Canal de Tezontle 141, donde se detectaron mercancías que presuntamente vulneran derechos de propiedad industrial.

De acuerdo con el IMPI y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en el establecimiento de Tacuba fueron aseguradas tres mil 803 piezas, valuadas en 345 mil 705 pesos.

Foto: Especial

En tanto, en la sucursal de Tezontle se decomisaron cuatro mil 451 productos, cuyo valor estimado asciende a 383 mil 230 pesos.

En total, ambas intervenciones sumaron ocho mil 254 artículos, con un valor comercial estimado de 728 mil 935 pesos.

Entre los productos asegurados se encuentran ropa deportiva, juguetes, termos, lentes, calcetines, gorras, mochilas, llaveros, perfumes, artículos de papelería y peluches.

La documentación del operativo incluye marcas como Adidas, Nike, Puma, Reebok y Moschino, así como productos con denominaciones y elementos distintivos asociados con LEGO, Pokémon, Marvel, Disney Stitch y Super Mario.

Foto: Especial

El aseguramiento busca impedir que mercancías, presuntamente infractoras, se comercialicen y proteger a los consumidores ante productos cuya presentación podría generar confusión sobre su autenticidad y procedencia.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, así como personal de la Secretaría de Marina.

Foto: Especial

El IMPI señaló que estas acciones forman parte de una estrategia de coordinación interinstitucional para combatir prácticas que afectan los derechos de propiedad industrial, así como la competencia desleal para los establecimientos que comercializan productos con las autorizaciones correspondientes.

La dependencia también destacó que el retiro de mercancías presuntamente infractoras contribuye a proteger a fabricantes, distribuidores y personas creadoras, además de fortalecer la confianza de los consumidores en el mercado formal.