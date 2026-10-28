CDMX albergará el tercer Congreso Mundial del Mariachi

La Ciudad de México albergará la tercera edición del Congreso Mundial de Mariachi, del 11 al 15 de noviembre, con el objetivo de consolidar a la capital como el epicentro global de esta tradición.

Durante la presentación oficial, las autoridades y organizadores enaltecieron que el mariachi, reconocido en 2011 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se mantiene como una expresión viva que trasciende fronteras y se transmite entre generaciones, también se posiciona como un detonador turístico de talla internacional.

José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente del Congreso Mundial de Mariachi, destacó el impacto identitario de esta expresión artística y la vigencia del Récord Guinness alcanzado en la capital, donde se congregaron mil 122 músicos que tocaron al mismo tiempo en el Zócalo capitalino.

Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Sabemos que somos mexicanos cuando escuchamos las primeras notas del mariachi. Un sonido que nació en México, pero que hoy le pertenece sin duda alguna al mundo", afirmó Rodríguez Cárdenas.

El directivo enfatizó la importancia de preservar y proyectar esta manifestación cultural hacia las nuevas generaciones, a través de la inversión constante y la creación de oferta turística sostenible.

Creemos que nuestras tradiciones no solamente deben concentrarse, deben vivirse, aplicarse y proyectarse. Estamos construyendo un producto turístico-cultural de talla internacional, capaz de atraer visitantes, generar derrama económica y fortalecer nuestra identidad".

Finalmente, Rodríguez Cárdenas recordó que, si bien la cuna del género se ubica en Guadalajara, la capital opera como la plataforma de difusión más relevante a nivel global y concluyó con la consigna: "Porque cuando el mariachi suena, el mundo canta".

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

El Congreso se inaugurará el 11 de noviembre con el concierto del Mariachi Oro de América y Mariachi Internacional Las Águilas de América en el Kiosco Morisco.

Asimismo, se realizarán tres "Mariachitones" y culminará con dos magnos conciertos; el primero en El Cantoral, con el Mariachi de América de Jesús Rodríguez y Mariachi Gallos de México, mientras que el cierre definitivo será en la plancha del Zócalo capitalino.