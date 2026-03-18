Mujer policía en CDMX cachetea a ciudadano y dice que... él la golpeó

“Ni a los ratas los agarras así, güey”, así le reclamaba un ciudadano a unos policías que intentaban subir a un hombre en la patrulla. Ante esto varios vecinos de la colonia Atlampa, Ciudad de México llegaron a ver lo que pasaba y uno de ellos le reclamó a la mujer uniformada.

Se supo que los policías llegaron hasta ese punto para atender una alarma silenciosa de robo activada desde una tienda, pero los vecinos argumentaron que los oficiales usaron exceso de fuerza.

La mujer policía dijo que le pegaron… pero

La mujer policía Especial

En el video se escucha a una mujer policía de la SSC CDMX completamente alterada, gritándole a un sujeto que estaba grabando la detención:

“¡Cállate con qué, por eso, con qué, a mí no me esté pegando hijo de su put@ madre!”. Lo malo es que en las imágenes grabadas nunca se ve que el ciudadano le pegue a la uniformada, pero ella sí le da una fuerte cachetada.

Al parecer los hechos fueron registrados el sábado 14 de marzo, cuando desde el C2 alertaron a los policías sobre dos tipos con actitud sospechosa dentro de una tienda de conveniencia en avenida Ricardo Flores Magón. Los empleados activaron la alarma silenciosa y en minutos llegaron los uniformados. Pero en cuanto los sujetos vieron la patrulla, se fueron del lugar e intentaron huir en una motoneta negra con azul.

Los sujetos al final no fueron detenidos

Los policías los alcanzaron para hacerles una revisión, pero ahí fue cuando todo se salió de control. Varias personas que estaban cerca comenzaron a meterse, a impedir la detención y a encarar a los oficiales.

Cuando llegaron más elementos, lejos de calmarse, todo se complicó más. Los policías también recibieron agresiones de la gente y ya no pudieron concretar la detención de los sospechosos. Lo único que lograron asegurar fue la motoneta, que terminó en el corralón por falta de papeles.

Tras difundirse el video, Asuntos Internos de la SSC tomó cartas en el asunto. Abrieron una investigación, identificaron a los policías que aparecen en las imágenes y tendrán que rendir su declaración para aclarar qué fue lo que realmente pasó en ese momento.

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