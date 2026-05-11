Jueces y magistrados realizaron este lunes un cacerolazo frente a las oficinas del Poder Judicial de la Federación, ubicadas en avenida Revolución número 1508, y además bloquearon por completo la circulación vehicular en esa vialidad para denunciar que, tras la entrada en vigor de la reforma judicial y su despido, aún no se concluyen los pagos correspondientes a la indemnización constitucional ni a la pensión complementaria.

Jueces y magistrados bloquean avenida Revolución por pagos pendientes Excélsior

La jornada de protesta inició a las 8:00 de la mañana y se prevé que concluya a las 3:00 de la tarde. Asimismo, los manifestantes anunciaron una movilización para el próximo 25 de mayo en una sede aún por definir.

Jueces y magistrados bloquean avenida Revolución por pagos pendientes Excélsior

Ante el cierre vial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó cortes a la circulación y redirigió el tránsito hacia avenida de los Insurgentes y Anillo Periférico.