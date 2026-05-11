CDMX tiene violento Día de las Madres 11 de mayo de 2026 

La Ciudad de México tuvo el día más violento durante el pasado fin de semana con 9 personas asesinadas durante la celebración de Día de las Madres, el domingo 10 de mayo, de acuerdo con el reporte preliminar del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante el fin de semana fueron asesinadas 146 personas en el país, 39 el viernes 8 de mayo, 54 el sábado 9 y 53 el domingo 10 de mayo, siendo Sinaloa la entidad con mayor violencia letal en este periodo, con 16 casos.

El informe Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, detalló que la segunda entidad con más casos fue la Ciudad de México con 15 personas asesinadas en este plazo.

Le siguieron Guanajuato y Tabasco con 12 homicidios dolosos, por estado; Baja California con 10, el Estado de México con 9 víctimas, Veracruz con 8 casos; Guerrero, Michoacán, Morelos y Puebla reportaron 7 asesinatos, por entidad.

Chihuahua y Jalisco registraron 6 víctimas de homicidio doloso; Campeche tuvo 5 asesinatos, todos cometidos el viernes; Colima y Sonora con 4 casos por estado; Nuevo León y Oaxaca con 3 asesinatos por estado.

Con las cifras del SESNSP se estableció que en los primeros 10 días de mayo fueron asesinadas 439 personas, para un promedio diario de 44.4 casos.