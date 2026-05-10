Iztacalco entrega 235 apoyos a personas con discapacidad

La Alcaldía Iztacalco entregó 235 apoyos para personas con alguna discapacidad, con el objetivo de contribuir a la movilidad, autonomía y bienestar de los beneficiarios.

En total, la alcaldía que encabeza Lourdes Paz entregó 138 sillas de ruedas, 24 andaderas, dos pares de muletas, siete bastones de cuatro puntos y ocho bastones de un punto.

Además, se entregaron tres bastones blancos para personas con discapacidad visual, dos sillas de ruedas infantiles, cuatro sillas de ruedas para parálisis cerebral para adultos, dos sillas de ruedas para parálisis cerebral infantil y 45 amplificadores de sonido para personas con discapacidad auditiva.

Cabe destacar que esta fue la segunda entrega de estos apoyos en el año. En la primera entrega del programa se otorgaron 93 ayudas técnicas entre sillas de ruedas, andaderas, bastones y amplificadores auditivos.

Se informó que las personas que necesiten acceder al programa “Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad” del ejercicio 2026 pueden realizar su inscripción en el módulo ubicado en la sede de la alcaldía, donde deberán presentar identificación oficial INE —o la del padre, madre o tutor en caso de menores de edad—, CURP, comprobante de domicilio y constancia médica que indique el tipo de aparato ortopédico o auditivo requerido.