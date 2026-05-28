Mujer se lanza al Metro: Bomberos y policías de CDMX evitan trágico final

Una vez más los bomberos y policías de la Ciudad de México fueron los héroes, en esta ocasión una mujer pretendía lanzarse desde lo alto de un puente peatonal y gracias a ellos fue rescatada, aunque quedó con lesiones que hoy la tienen en el hospital.

El puente

Los hechos fueron registrados sobre la calzada Ignacio Zaragoza al oriente de la Ciudad de México, alrededor de las 9:30 am, la mujer amenazaba con lanzarse. Al lugar llegaron bomberos y policías, entre ellos, el oficial Fernando Rosales, famoso por traer tres niños al mundo.

Los héroes narran cómo fue su trabajo

Se amarró una cuerda a la cintura para intentar retenerla. “Mi intención era levantarla hasta con mis pies, pero me ganó, ya no pude sostenerla”.

Policía CDMX

Otro oficial, José Antonio Torreblaca dijo que habló con ella, le dijo que se llama Sonia y que tenía dos hijos, además detalló que había llegado tarde a su trabajo.

Policía CDMX

Cuando ya no pudieron sostenerla más, la mujer cayó sobre las vías del Metro, el convoy detuvo su marcha para que paramédicos la rescataran y fuera llevada a un centro hospitalario.

El oficial Torreblanca dijo que cuando se paró el Metro, ella en tono de reclamo le dijo:

*

¿Por qué se paró el Metro?

Y él, cariñosamente le contestó:

“Te queremos viva, te queremos con nosotros”.

Imagen Noticias de la Noche con Nacho Lozano dio a conocer que la mujer continúa en el hospital con probable colapso pulmonar y fractura expuesta de tobillo.