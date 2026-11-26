Una mujer, identificada como Estefani “N”, fue vinculada a proceso tras ser acusada de extorsión agravada contra un comerciante de la alcaldía Xochimilco, al que le exigieron 300 mil pesos para no causarle daño, para intimidarlo su negocio y vivienda fueron dañados con disparos de arma de fuego.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detalló que, el 14 de noviembre de 2025, la víctima recibió una llamada telefónica en su negocio de materiales para construcción, en la que un hombre que se identificó como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le exigió 300 mil pesos bajo amenazas en su contra y al de su familia.

Esa misma noche, varios sujetos a bordo de motocicletas dispararon contra la fachada del inmueble donde se ubicaban su domicilio y negocio. Inmediatamente después, el comerciante recibió otra llamada en la que le exigieron entregar 150 mil pesos, cantidad que transfirió al día siguiente a una cuenta bancaria a nombre de Estefani ‘N’”.

Sin embargo, la exigencia de dinero no se detuvo, ya que el 27 de enero de este año comenzó a recibir nuevas llamadas, en las que incluso le describieron las actividades que realizaba al momento dentro de su negocio, por lo que le exigieron otro depósito por 150 mil pesos que debía depositar en la misma cuenta perteneciente a la ahora procesada.

La FGJ CDMX realizó el análisis digital y financiero, lo que permitió establecer que Estefani “N” recibió el dinero de la extorsión y dispuesto de éste mediante transferencias a otras cuentas.

Estos hallazgos, junto con los informes de la Policía de Investigación (PDI) y los dictámenes periciales, sustentaron la solicitud de una orden de aprehensión contra la mujer. El 20 de noviembre de 2026, agentes de la PDI aprehendieron a Estefani “N” en la alcaldía Xochimilco”.

Un día después, se presentaron las pruebas en su contra, éstas permitieron que un juez la vinculara a proceso, estableciera prisión preventiva y fijara dos meses para la investigación complementaria.

Finalmente, la fiscalía capitalina dijo que las investigaciones continúan para identificar a todos los responsables de extorsionar al comerciante, para que sean llevada ante la justicia, ya que la extorsión es uno de los delitos prioritarios de su Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal.