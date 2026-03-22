Mueren tres perros durante incendio en casa de la GAM

Tres perros murieron durante un incendio en una vivienda de San Juan de Aragón Primera Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX.

El siniestro se registró la mañana de este domingo en un predio ubicado cerca del cruce de Avenida 503 y Calle Tercera de 503 en donde una mujer fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja por una crisis nerviosa.

Los bomberos y personal de protección civil rescataron a cinco perros, pero tres sin vida, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Incendio en una vivienda de la colonia San Juan de Aragón Primera Sección Foto: Especial

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos informó que también se quemó un automóvil.

Personal de la demarcación revisaría el inmueble para descartar un daño estructural.

Se localizó a cinco animales de compañía (perros), lamentablemente, tres sin vida”, informó la dependencia.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que los bomberos y personal de protección civil rescataron a cinco perros, pero tres sin vida. Foto: Especial

Incendio en Patio Clavería

Esta mañana también se registró un incendio al interior de un restaurante en el centro comercial Patio Clavería, en la alcaldía Azcapotzalco, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y generó momentos de tensión entre visitantes y trabajadores del inmueble.

De acuerdo con reportes iniciales, el siniestro se originó dentro de un establecimiento de alimentos ubicado en la plaza. Usuarios en redes sociales difundieron videos en los que se observa humo denso saliendo por los escaparates y pasillos del complejo comercial.

Las imágenes muestran a personas resguardándose dentro de otros locales mientras se desarrollaban las labores de control del fuego, en un contexto de incertidumbre sobre la magnitud del incidente.

El titular del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el incendio fue controlado y extinguido antes de las 10:40 horas.

A través de un mensaje en redes sociales, detalló que, tras sofocar las llamas, los equipos de emergencia continuaron con labores de ventilación al interior del inmueble para disipar el humo acumulado.

El funcionario también compartió un video donde se observa a los bomberos trabajando dentro del restaurante afectado, utilizando equipo especializado para contener el siniestro.

Atendemos un incendio al interior de un restaurante ubicado en la Colonia Clavería, Alcaldía Azcapotzalco. Al Momento, informo que hemos extinguido el fuego y realizamos labores de ventilación para liberar el humo del inmueble”, indicó Jefe Vulcano Cova.

Aunque no se reportaron víctimas de manera preliminar, la presencia de humo obligó a implementar protocolos de seguridad para evitar riesgos mayores dentro del centro comercial.

La rápida intervención de los cuerpos de emergencia permitió evitar la propagación del fuego hacia otros locales, en una zona caracterizada por alta afluencia de personas, especialmente durante fines de semana.

Como medida de prevención se evacuó a 130 personas. Paramédicos de la Cruz Roja, atendieron a una mujer por crisis nerviosa, sin ameritar traslado”, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC en su cuenta oficial X.

Si bien el fuego fue contenido sin consecuencias mayores, las autoridades deberán evaluar los daños estructurales y determinar las causas del incendio, en un evento que, por su localización, pudo haber escalado rápidamente.

jcp