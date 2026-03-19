Muere mujer tras caer del piso 11 de Torre Reforma Latino en CDMX

Una mujer murió la tarde de este jueves 19 de marzo luego de caer del piso 11 de la Torre Reforma Latino, ubicada sobre la lateral de la avenida que se ubica en la Ciudad de México (CDMX).

Por el accidente, se registró una fuerte movilización de servicios de emergencia y también se generó el cierre parcial de la zona peatonal y una intensa presencia policiaca, así como de personas que pasaban por la zona.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX acudieron a la Torre Reforma Latino que está marcada con el número 296; los uniformados procedieron al acordonamiento perimetral, con el fin de permitir el trabajo pericial.

Hasta el momento, se mantiene bajo reserva la identidad de la víctima y las circunstancias que provocaron la caída.

SSC señala posible suicidio

Muere mujer en Torre Reforma Latino. Ricardo Vitela

Respecto a lo ocurrido en la Torre Reforma Latino, la SSC informó que tomó conocimiento de una mujer que, al parecer, se lanzó desde el balcón del edificio localizado en la avenida Paseo de la Reforma y casi esquina con la calle Belgrado, en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La dependencia confirmó que la mujer perdió la vida y, por ello, la zona fue acordonada, dando parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondiente.

Portaba identificación laboral

Versiones extraoficiales señalan que la mujer fallecida en Paseo de la Reforma portaba su identificación laboral, por lo que suponen que trabajaba en ese edificio.

Trasciende que la mujer tendría entre 35 y 40 años y que son más de 10 metros de altura desde donde cayó.

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