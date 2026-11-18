Un hombre de menos de 40 años perdió la vida cuando llevaba a su hijo a la escuela en una motocicleta y cayó en un enorme bache sobre avenida Francisco del Paso y Troncoso, en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

Lo peor es que, según vecinos, el desperfecto llevaba meses reportado y nadie había hecho nada para repararlo.

El accidente ocurrió esta mañana de miércoles a la altura de Eje 3 Oriente Morelos, en la colonia Jardín Balbuena, cerca de la estación Mixiuhca del Metro. El padre de familia viajaba en una motocicleta roja, llevaba a la escuela a su hijo de 15 años cuando perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra un árbol.

El golpe fue tan fuerte que el motociclista perdió la vida en el lugar. Su hijo, quien presenció el accidente en el que murió su papá, sufrió varias contusiones y tuvo que ser trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

Al padre de familia le sobreviven dos hijos y su ahora viuda. Familiares exigen justicia y que las autoridades aclaren qué ocurrió y quién debe responder por las condiciones en las que se encontraba la vialidad.

Vecinos aseguran que desde antes del mes de agosto habían reportado el problema. Tras el accidente, policías acordonaron la zona mientras personal de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes.

Horas después del fatal accidente, ocurrió lo que dice el conocido refrán: después de ahogado el niño, tapan el pozo.