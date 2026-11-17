Un camión de volteo, que transportaba varias toneladas de material para construcción, quedó parcialmente dentro de un socavón en la colonia Del Valle en la alcaldía Benito Juárez.

El incidente se registró la tarde de este jueves en la calle Moras esquina con Félix Cuevas, luego de que, según versiones del conductor, la unidad se comenzó a hundir de la llanta trasera, mientras esperaba el cambio de la luz roja del semáforo.

Por la dimensión de la oquedad, ya no pudo hacer nada para salir, por lo que descendió del vehículo y solicitó apoyo de los servicios de emergencia.

Reproducir El socavón se abrió mientras la pesada unidad estaba detenida en el semáforo

Al lugar llegó personal de Protección Civil de la alcaldía, Bomberos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes valoraron la situación y solicitaron apoyo de maquinaria pesada y una grúa brigadier, para realizar las maniobras.

Por el incidente no se registraron personas lesionadas, pero sí afectaciones a la vialidad; autoridades evaluarán el motivo por el que se generó el socavón; sin embargo, no se descarta la posibilidad de que el origen del socavón sea una fuga de aguas negras.