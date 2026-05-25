Al Zócalo solo dejan pasar… ¡el aire!

Dos grupos de manifestantes se quedaron con las ganas de protestar en la Plaza de la Constitución: integrantes de la Sección 22 de la CNTE y de la Alianza Nacional de Jubilados.

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La razón: un fuerte operativo de seguridad integrado por policías preventivos y agentes antimotines que se apostaron en los principales cruces viales que desembocan en el Zócalo, en calles como Correo Mayor, Venustiano Carranza, 5 de Febrero y otras.

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Por la mañana, los maestros de la Coordinadora salieron desde el Ángel de la Independencia con la intención de plantarse en la plancha, pero se toparon con el muro de policías. Después de un conato de enfrentamiento, los docentes se replegaron hacia la calle 5 de Mayo, donde instalaron su protesta.

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Por su parte, los jubilados y pensionados, en su mayoría extrabajadores de la CFE y de Pemex, se retiraron luego de que les impidieron el paso al Zócalo, donde se llevan a cabo los trabajos de montaje de la pantalla y las gradas para el Fan Fest del Mundial.

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