Clara Brugada inicia programa de apoyo económico para personas cuidadoras

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la presentación del programa “Ciudad que Cuida a Quien Cuida” y la entrega de apoyos económicos a mil personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, que se hacen cargo de personas que ya no pueden valerse por sí mismas.

“Es un reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados, un reconocimiento al acompañamiento que dan a otra persona más”, explicó.

Detalló que para elegir a las primeras mil beneficiarias “lo que hicimos fue priorizar a las mujeres que cuidan a personas que ya no se pueden mover tanto y tienen que dedicarse a apoyar; es un trabajo muy difícil, que no es reconocido”.

Ante cientos de mujeres que asistieron a la presentación del programa en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, Brugada detalló que la meta en este 2026 es entregar el apoyo a 5 mil personas cuidadoras.

“Con una inversión de 39 millones de pesos que van a ser dedicados a apoyarlas a ustedes”.

El programa forma parte de la llamada “revolución de los cuidados”, mediante la que el Gobierno de la Ciudad de México busca generar consciencia acerca de que no es obligación exclusiva de las mujeres cuidar a los niños, adultos mayores o personas con discapacidad en una familia, sino que esta tarea debe repartirse entre hombres y mujeres.

“¿De quién es obligación cuidar? Es una obligación de todas y de todos”, afirmó la jefa de Gobierno.

Y reflexionó acerca de la enorme aportación que las mujeres hacen a la economía de la ciudad y del país, al asumir tareas de limpieza, preparación de alimentos y cuidados en casa.

“Si sumáramos lo que vale lavar la ropa, hacer de comer, limpiar la casa, el valor de cuidar a los niños y a las personas enfermas… si se vendiera nuestra fuerza de trabajo destinada a los cuidados, sería muy caro”, dijo Brugada.

Y expuso que las labores de cuidado tienen un enorme valor económico y social que no se reconoce, pero ahora “las cosas tienen que cambiar, el cuidado tiene que ser responsabilidad de todas y de todos”.

Anunció además que las primeras mil mujeres cuidadoras beneficiarias del programa “Ciudad que Cuida a Quien Cuida” serán inscritas en distintas Utopías, para tener acceso a nadar al menos una hora a la semana, recibir masajes, acceder a diferentes actividades, así como a la atención médica que se otorga en las Utopías.

En el evento participó la representante de ONU-Mujeres en México, Eleonora Betancur González, quien expuso que las ciudades de vanguardia son las que ponen en el centro a las mujeres, la sostenibilidad de la vida y el bienestar de todas y todos, y reconoció que la Ciudad de México es pionera en el reconocimiento del derecho al cuidado.