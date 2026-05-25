Cae Edwin 'N', presunto líder de 'La Rebel', con dosis de mariguana en CDMX

Elementos policiacos detuvieron a un hombre señalado como uno de los líderes de la barra “La Rebel”, vinculada al equipo de futbol Pumas, en posesión de dosis de droga.

La captura ocurrió ayer, previo al partido del conjunto universitario, en el que perdió la final de la Liga MX ante Cruz Azul, cuando agentes de la Policía de la Ciudad de México lo aseguraron presuntamente en posesión de mariguana.

De acuerdo con reportes policiacos, al momento de su arresto se identificó como Daniel “N”, pero las autoridades confirmaron que se trataba de Edwin “N”, líder del grupo porril.

El sujeto ya había sido señalado anteriormente por conductas violentas, incluidas acusaciones relacionadas con agresiones contra una mujer.

Tras la detención, el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia que indaga tanto los hechos recientes como los antecedentes del implicado para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado oficialmente sobre posibles cargos adicionales o el avance de las investigaciones.