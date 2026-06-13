Capturan a sujeto relacionado con asaltos a tiendas en Magdalena Contreras
Su detención ocurrió tras asaltar a una joven que caminaba por calles de la colonia San Jerónimo Aculco
Un sujeto fue detenido en la alcaldía Magdalena Contreras, ya que una joven lo acusó de haberla asaltado, además que se le relaciona con varios asaltos a establecimientos en esa demarcación.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que el asaltó a la mujer se cometió con un arma blanca, misma que fue asegurada al momento de revisar al detenido.
Los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban sus funciones de seguridad y vigilancia en las calles 19 de Agosto y Coatzintla, en la colonia San Jerónimo Aculco, cuando una mujer de 28 años de edad, les requirió el apoyo”.
La afectada relató a los uniformados que un hombre la interceptó, amagó con un cuchillo y le robó su cartera y dinero en efectivo.
La víctima les indicó sus características, por lo que los elementos de la SSC lo ubicaron metros más adelante, en donde le marcaron el alto y realizaron una revisión de seguridad.
Tras dicha acción, le aseguraron un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de longitud, una cartera color rosa y dinero en efectivo, mismos que, posteriormente, la afectada reconoció como suyos”.
El detenido de 23 años fue presentado ante el Ministerio Público para determinar su responsabilidad en los hechos denunciados.