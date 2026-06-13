Capturan a sujeto relacionado con asaltos a tiendas en Magdalena Contreras

Un sujeto fue detenido en la alcaldía Magdalena Contreras, ya que una joven lo acusó de haberla asaltado, además que se le relaciona con varios asaltos a establecimientos en esa demarcación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que el asaltó a la mujer se cometió con un arma blanca, misma que fue asegurada al momento de revisar al detenido.

Los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban sus funciones de seguridad y vigilancia en las calles 19 de Agosto y Coatzintla, en la colonia San Jerónimo Aculco, cuando una mujer de 28 años de edad, les requirió el apoyo”.

La afectada relató a los uniformados que un hombre la interceptó, amagó con un cuchillo y le robó su cartera y dinero en efectivo.

La afectada relató a los uniformados que un hombre la interceptó, amagó con un cuchillo y le robó su cartera Foto: SSC

La víctima les indicó sus características, por lo que los elementos de la SSC lo ubicaron metros más adelante, en donde le marcaron el alto y realizaron una revisión de seguridad.

Tras dicha acción, le aseguraron un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de longitud, una cartera color rosa y dinero en efectivo, mismos que, posteriormente, la afectada reconoció como suyos”.

El detenido de 23 años fue presentado ante el Ministerio Público para determinar su responsabilidad en los hechos denunciados.