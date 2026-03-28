Comerciantes del Estadio Banorte cambian de giro por el Mundial de Futbol

Pese a los cierres viales en Santa Úrsula Coapa, los comerciantes aledaños al Estadio Banorte confían en que la reinauguración del coloso sea el impulso económico que necesitan.

Para evitar pérdidas, negocios de giros como vidrierías, pinturerías o materiales de construcción han cambiado temporalmente su oferta para vender camisetas, gorras y jorongos alusivos al encuentro México-Portugal.

Es el caso de don José, quien desde hace cinco años atiende un local de marcos y vidrios en el Circuito Estadio Azteca.

“Estamos apostando a que será una buena jornada. Va a ser una fiesta, nosotros por lo regular no tenemos ventas durante los partidos, por el tipo de producto que tenemos (marcos y vidrios), pero hoy ya tenemos listos estos jorongos”, destacó el comerciante.

A pesar de que los cortes viales iniciarán a las 13:00 horas en calzada de Tlalpan, avenida del Imán y Santa Úrsula, los locatarios aseguran que el flujo de personas a pie compensará la falta de clientes habituales.

Esto debido a que el gobierno de la Ciudad de México implementó varias acciones para mejorar las rutas de acceso y salida del estadio, además se habilitarán zonas especiales para llegar en transporte público desde puntos como Santa Fe, Polanco, Six Flags y Auditorio.

Por su parte, Carmen, también comerciante del circuito, aseveró que los cierres viales son comunes desde antes del proceso de modernización del Estadio Banorte y confía en mantener las ventas por la afluencia de gente.

Ayer ya había locales con souvenirs del encuentro México-Portugal, a pesar de que a finales de octubre pasado las autoridades retiraron a vendedores de la explanada, algunos de ellos con más de 40 años en el lugar.

Mientras tanto, a poco más de 24 horas del encuentro, trabajadores continuaban dando los últimos detalles al recinto con maquinaria pesada para aplanar el asfalto y resanar la barda perimetral.

En materia de seguridad, se reportaron sobrevuelos de aviones militares T-6C Texan II y F-5E/F, así como un helicóptero de la Guardia Nacional como parte del operativo de defensa aérea para la reinauguración.