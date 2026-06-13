Incendio de automóvil en Tacubaya deja dos personas lesionadas

La explosión de un vehículo dejó dos personas lesionadas la tarde de este sábado en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo. Hasta el momento se desconocen las causas del incidente.

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de un inmueble de dicha colonia; tras el estallido, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron al sitio para controlar la emergencia.

A través de sus redes sociales, el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, confirmó que las personas que viajaban en la unidad resultaron lesionadas.

Atendimos el incendio de un vehículo en un estacionamiento de la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Las personas que viajaban en el auto resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica”.

En un video se puede observar que la unidad resultó con graves daños y que se activaron las bolsas de aire.

La explosión generó alarma entre vecinos y transeúntes que se encontraban en las inmediaciones.

Testigos señalaron que el estruendo se escuchó a varios metros de distancia, lo que provocó momentos de incertidumbre antes de la llegada de los servicios de emergencia.

“Las autoridades llegaron muy rápido. Vaya susto y ojalá las personas que están heridas se recuperen”, comentó uno de los testigos.

La zona permaneció acordonada mientras los cuerpos de emergencia realizaban las inspecciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron la explosión.