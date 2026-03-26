CDMX avanza en seguridad, turismo y movilidad rumbo al Mundial de Futbol

La Ciudad de México registra avances en materia de seguridad y movilidad de cara a la Copa del Mundo 2026, en un contexto en el que autoridades y sector hotelero buscan fortalecer la proyección internacional de la capital.

Durante un encuentro con hoteleros, en el marco de la Expo Umegal, se destacó que, si bien hay progresos, persisten retos importantes, por lo que se considera necesario reforzar la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para mejorar las condiciones en la ciudad.

En el ámbito turístico, cifras de 2025 indican un incremento del 5% en la llegada de turistas internacionales.

Aunque aún no se cuenta con datos actualizados del segundo trimestre de 2026, se prevé que la realización del Mundial impulse la ocupación hotelera a niveles máximos.

No obstante, representantes del sector señalaron preocupaciones relacionadas con la regulación vigente, particularmente por modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles, que implican mayores costos y exigencias para los empresarios, con posibles efectos en la inversión.

Finalmente, el diputado por Coyoacán, Gerardo Villanueva, abordó el tema de la conexión de cámaras de videovigilancia al sistema C5, aclarando que estas únicamente captan imágenes de la vía pública y no interfieren con los circuitos internos de los hoteles, por lo que no se vulnera la privacidad de los usuarios. Destacó que esta medida contribuye a fortalecer la seguridad en la capital.

«pev»