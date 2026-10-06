Motociclistas protestan contra prohibición del transporte de pasajeros en moto

Motociclistas afiliados al sistema de transporte de pasajeros a través de plataformas se manifestaron la mañana de este martes frente al Congreso de la Ciudad de México, en las calles de Donceles y Allende, en la colonia Centro, en contra de que se apruebe una ley que prohíba de manera expresa el transporte remunerado de pasajeros en motocicleta.

Edgar Balderas, motociclista, comentó: “Hoy estamos conglomerados aquí un grupo importante de conductores por aplicación, gracias a la propuesta que auditó el diputado Macedo sobre la prohibición de este servicio por aplicación. Nosotros estamos aquí para darle datos contundentes de por qué estamos inconformes con su prohibición. Estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a dar propuestas y a armar una mesa de trabajo para que esto no se llegue a prohibir, porque si esto llega a ocurrir muchas personas se van a quedar sin trabajar”.

Aseguraron estar de acuerdo en utilizar equipos de seguridad, como cascos certificados, y en tomar cursos de capacitación gestionados por la misma empresa de servicio.

Y añadió:

“¿Por qué quieren prohibir el trabajo? Estamos dispuestos; se nos tiene que regular, que es la seguridad de todos los que estamos trabajando y el pasajero que llevamos a bordo”.

Tras la manifestación, los motociclistas acordaron con los diputados establecer una mesa de trabajo en los próximos días.