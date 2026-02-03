Motociclista fallece atropellada en Canal del Miramontes

Una mujer, que viajaba en una motocicleta, perdió la vida en la avenida Canal de Miramontes y Escuela Naval Militar, en la alcaldía de Coyoacán.

La mujer quedó tendida sobre el asfalto en el carril de alta velocidad, después de haber sido golpeada por un automóvil que quedó metros adelante, como primer respondiente llegó una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México quien resguardó el accidente, los policías capitalinos solicitaron una ambulancia para la atención de la lesionada, al llegar los paramédicos determinaron que la mujer ya había fallecido.

El conductor del automóvil involucrado quedó detenido y trasladado ante el Ministerio Público en Coyoacán 1, donde rendirá su declaración ante la autoridad ministerial quien determinará su situación legal.

El lugar fue acordonado para la llegada de los servicios periciales, quienes serán los encargados de las labores en el lugar para el traslado del cuerpo hacia la coordinación territorial en Coyoacán donde se iniciará la carpeta de investigación.

Familiares de la occisa llegaron al sitio del incidente para el reconocimiento del cuerpo.

