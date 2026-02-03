CDMX pedirá vacunarse contra sarampión a visitantes durante Mundial

Rumbo al Mundial de Futbol, que arranca el 13 de junio, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que solicitará a todo viajero que provenga del extranjero se aplique la vacuna contra el sarampión, para evitar que se aceleren los contagios durante la justa mundialista, adelantó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Actualmente la ciudad registra 113 casos de contagio de esta enfermedad viral; 73 contagios más que los 40 reportados hace un mes, según el Informe Diario del Rebrote de Sarampión en México, que emite la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.

No obstante, Clara Brugada consideró que estos 113 casos se trata de “una cifra menor, comparado con lo que se reporta en otros estados del norte del país”, al tiempo que insistió en que “frente al Mundial, también estamos tratando de garantizar que la Ciudad de México esté muy protegida”.

Ayuda de Relaciones Exteriores

Ante el llamado de especialistas de la salud, quienes advirtieron que si no se tomaban medidas, el brote se podría incrementar durante el evento deportivo, por la llegada masiva de visitantes, como publicó Excélsior el 4 de enero pasado, Brugada adelantó que solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se solicite a los viajeros la aplicación de dicha vacuna.

“Y obviamente las personas que vengan de fuera estaremos solicitando a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se vacunen, para que cuando lleguen acá se protejan y protejan a la ciudad”.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

“Seguramente esa visión va a ser para todo el país y vamos a seguir los lineamientos de la Secretaría de Salud” agregó, al asegurar que su gobierno ya tomó cartas en el asunto.

Ello al anunciar que se reforzará la campaña de inmunización contra esta enfermedad viral en toda la ciudad, con la instalación de más de dos mil módulos en espacios públicos, estaciones del Metro, Metrobús, centrales camioneras, escuelas de nivel medio superior y puntos de alta afluencia.

Se pondrá mayor atención en la Central de Abasto, donde llegan más de 400 mil personas diariamente, entre proveedores y clientes.

“En toda la ciudad de México estamos preparados para la prevención”, indicó Brugada.

Adultos jóvenes, los más susceptibles

Recordó que su gobierno comenzó a aplicar la vacuna contra el sarampión desde agosto del año pasado, con prioridad en estaciones del Metro y en escuelas de educación básica, donde se tiene una cobertura del 85 por ciento. En total, durante el 2025, se aplicaron más de 800 mil dosis.

Foto: Daniel Augusto | Cuartoscuro

Sin embargo, indicó que actualmente el rebrote afecta a adultos jóvenes menores de 40 años, a quienes exhortó a aplicarse la vacuna triple viral (contra el sarampión, rubéola y parotiditis) disponible también en todos los centros de salud de la ciudad.

“A vacunarse en la ciudad de México contra el sarampión. Todos los centros de salud están abiertos para vacunarse y vamos a tener centros de vacunación hasta muy tarde, en la noche, para todos aquellos que no sepan a dónde ir. Vamos a tener alrededor de 10 centros de vacunación en la ciudad donde se puedan vacunar hasta la noche”, concluyó en una conferencia de prensa donde se presentó un reporte del estado de las finanzas de la ciudad.

