Entregan más de 4 mil tarjetas de Beca Rita Cetina en Iztacalco, CDMX

Más de cuatro mil 200 estudiantes de educación básica de la alcaldía Iztacalco, en Ciudad de México (CDMX), recibieron la tarjeta correspondiente a la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos destinado a fortalecer la permanencia escolar y aliviar la carga económica de las familias.

La entrega se realizó como parte de la estrategia del Gobierno de México para garantizar el derecho a la educación y evitar la deserción escolar, particularmente entre alumnas y alumnos de secundarias públicas.

En esta jornada, las tarjetas incluyeron un pago retroactivo de 5 mil 700 pesos, correspondiente a bimestres anteriores, con lo que se busca que las y los beneficiarios cuenten con el apoyo completo desde su incorporación al programa.

Durante el acto, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, destacó el alcance de la beca en los hogares.

La educación es un derecho, y estos apoyos llegan a donde antes no llegaban, a los bolsillos de la gente, especialmente de quienes más lo necesitan, para que nuestras y nuestros jóvenes continúen estudiando”, enfatizó.

Beca Rita Cetina, un derecho

Beca Rita Cetina en Iztacalco. Especial

La Beca Rita Cetina forma parte de la política social impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, orientada a reducir las brechas de desigualdad mediante apoyos económicos directos a las familias.

En ese sentido, Arturo Romeo Evia Loya, comisionado de la Dirección General del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México, destacó que el programa tiene su origen en una visión de justicia social.

La educación no debe ser un privilegio. Por eso los apoyos son universales, para que la situación económica no limite el desarrollo de niñas, niños y jóvenes”, afirmó.

Este apoyo es clave para evitar el abandono escolar, recalcó por su parte Carlos Zarza Segura, titular de la Oficina de Representación Estatal en la Ciudad de México de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La Beca Rita Cetina es prioritaria porque su objetivo es claro: que las hijas e hijos permanezcan en la escuela y concluyan sus estudios, ejerciendo plenamente su derecho a la educación”, señaló.

En la jornada participó personal operativo y servidores públicos que brindaron atención a madres, padres y tutores, en un ejercicio que buscó acercar los programas de apoyo educativo, tanto federales como locales, a la comunidad de Iztacalco.

