Hoy no Circula del miércoles deja en casa a estos vehículos en CDMX y Edomex
Así opera el Hoy No Circula del miércoles 4 febrero de 2026 en CDMX y Edomex; las multas por infringir el programa superan los 3 mil pesos
El programa Hoy No Circula para el miércoles 4 febrero de 2026 aplica para los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, y con hologramas de verificación 1 y 2, así como vehículos con permisos provisionales, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).
Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula ese día son aquellos con hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos, híbridos y de transporte de pasajeros, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).
Los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, y con hologramas 1 y 2, no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas.
Los vehículos registrados en Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular bajo las mismas restricciones que los de la CDMX, siempre y cuando cuenten con verificación vigente en su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular.
¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?
Zona Metropolitana del Valle de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco
Región de Santiago Tianguistenco:
Valle de Toluca:
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán Zinacantepec
Multa por violar la restricción
En caso de no respetar el Hoy No Circula del miércoles 4 febrero de 2026 y si el vehículo es identificado por las autoridades, se impondrá una multa de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre $2,346.80 y $3,519.30 pesos.
¿Hay cambios en el programa?
Autoridades de la CDMX y Edomex han declarado recientemente que habrá cambios al programa Hoy No Circula. No obstante, la medida aún se encuentra en revisión y no se han informado modificaciones oficiales, por lo que el programa sigue operando con normalidad.
Por ahora, lo único que ha cambiado es la ampliación del programa a más municipios del Estado de México, donde entró en vigor desde el pasado 1 de julio.
