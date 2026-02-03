Cierres en Línea 2 del Metro por modernización, a partir del lunes 9 de febrero

La Línea 2 del Metro, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, será intervenida como parte de las obras de modernización rumbo al Mundial 2026. Los trabajos podrían iniciar el próximo lunes, con afectaciones parciales al servicio, principalmente en horario nocturno, informaron autoridades de la Ciudad de México (CDMX).

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que para estos trabajos se destinará una inversión de mil millones de pesos, provenientes de una bolsa federal total de mil 500 millones de pesos.

El resto, 500 millones de pesos, serán utilizados para obras de mantenimiento en otras líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, precisó Brugada en una conferencia de prensa.

Como parte de los trabajos, se anunció la modernización de la estación Tasqueña y 15 estaciones. Es decir, de Tasqueña a la estación Revolución.

En una primera fase, el primer tramo que será intervenido va de la estación Viaducto a San Antonio Abad, pasando por Chabacano, punto estratégico de conexión con la Línea 9, detalló el director general del Metro, Adrián Rubalcava.

Ya se está planificando en coordinación con la Secretaría de Obras. Estamos haciendo el planteamiento de iniciar los trabajos el próximo lunes (9 de febrero), porque son intervenciones importantes, no menores”, explicó.

Cierre de estaciones tramo Viaducto-San Antonio Abad

Obras en Línea 2 del Metro CDMX. Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais

Rubalcava precisó que las obras no implicarán el cierre total de la Línea 2, pero sí ajustes en la operación para permitir los trabajos de mantenimiento y rehabilitación.

De lunes a viernes tendríamos apertura en horario normal, pero el cierre sería a las 10 de la noche. Para el resto del horario se estaría ocupando servicio de RTP, lo que ayudará a mitigar la afectación”, señaló.

Los sábados, el servicio operará con normalidad durante el día, pero el cierre será a las 20:00 horas, mientras que los domingos el tramo intervenido permanecerá cerrado por completo.

Para evitar afectaciones a los usuarios, se habilitará una ruta de apoyo emergente con unidades de RTP en los horarios de cierre.

Mientras tanto, los trenes correrán de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos, ambos con servicio normal de cierre, es decir, hasta las 12 de la noche.

Esto no quiere decir que la línea esté cerrada en su totalidad. Tendremos dos bucles de operación: uno de Tasqueña a Xola y otro de Cuatro Caminos a Pino Suárez, ambos con servicio normal. Las afectaciones se concentran únicamente en esas tres estaciones”, precisó.

Trabajos de mantenimiento y red contra incendios

Obras en Línea 2 del Metro CDMX. Especial

Para garantizar un buen servicio en la Línea 2, una de las de mayor conectividad con el sistema y que mueve al día a cerca de 600 mil usuarios, se realizarán trabajos de mantenimiento e intervención de su infraestructura.

Entre ellos destaca la modernización total de la red contra incendios, un sistema que no ha sido renovado desde su instalación original.

Estamos hablando de 38 kilómetros de red contra incendios que se van a renovar por completo, incluyendo 703 gabinetes de hidrante que serán sustituidos para mejorar su potencia y condiciones de operación; el cambio de 208 válvulas, la renovación de 31 tomas siamesas y la sustitución total de dos cuartas partes de las máquinas instaladas en la Línea 2”.

Además, se realizará la rectificación de vías, con trabajos de compactación de balasto, cambio de durmientes y alineación de rieles, con el objetivo de mejorar la velocidad de los trenes y eliminar los llamados “bamboleos” y “brincos” que perciben los usuarios durante el trayecto.

Estas irregularidades en el recorrido son producto del desgaste de las vías. Al rectificarlas, no solo mejoramos la experiencia del usuario, también reducimos fallas en los trenes y evitamos su salida de operación”, apuntó.

También se contempla dar mantenimiento mayor al sistema eléctrico de esta línea y el cambio de cableado, que ya inició en coordinación con la Secretaría de Obras, para evitar variaciones de energía y cortocircuitos como los registrados en meses anteriores.

También se dará mantenimiento a la totalidad de los rectificadores de la línea y se cambiarán seleccionadores e interruptores en todo el tramo”, agregó.

Finalmente, se llevará a cabo la modernización de los equipos de señalización, el mantenimiento al pilotaje automático y al mando centralizado en los locales técnicos, para disminuir incidentes, retrasos y fallas en la operación diaria.

Línea 2 del Metro, más segura

Obras en Línea 2 del Metro CDMX. Especial

Rubalcava afirmó que se trata de una obra que trasciende el Mundial y busca dejar una Línea 2 más segura, confiable y eficiente para millones de usuarios.

Esta inversión va más allá de un evento. Es una apuesta por la seguridad, la operación y el futuro de una de las líneas más importantes del Metro”, afirmó.

Brugada concluyó que la Línea 2 es una de las más importantes del sistema, al atravesar buena parte de la ciudad, por lo que la intervención atenderá rezagos históricos en infraestructura, vías y estaciones.

