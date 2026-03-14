Morena no sacará Plan General Desarrollo a fuerza: Víctor Hugo Romo

“No vamos a sacar el Plan General de Desarrollo a fuerza”, asevero el diputado local por Morena, Víctor Hugo Romo.

“Hemos observado que en los diversos foros hay mucha inquietud, polémicas y un vertido de opiniones, nosotros no podemos forzar el Plan General de Desarrollo”, aseveró, en medio de gritos de Consejos de Participación Comunitaria (Copacos) de las colonias Polanco, Lomas de Chapultepec, Lomas de Virreyes, Irrigación , Escandón y Tacubaya, entre otras, que demandaron que se deseche el actual proyecto.

Desde el Teatro Ángela Peralta, en Polanco, líderes vecinales, convinieron demandar que se reponga el proceso y “se parta de cero” para crear un nuevo documento.

Ante ello, Romo reiteró que “no hay prisa” por sacar el convenio. Sin embargo, dijo que se incluirán todas las voces, de todos los sectores.

Conste, no hay prisa, pero recogemos las propuestas vecinales, que se integrarán al Plan. Nos llevamos las demandas de gentrificación, predial; nos llevamos lo de los planes parciales, derechos humanos, patrimoniales y lo de las mesas de trabajo”, detalló.

El 25 de febrero, por segunda ocasión, se amplió el periodo de consulta pública para la integración del Plan General de Desarrollo 2025-2045.

Como público Excélsior, la Jefa de Gobierno Clara Brugada anunció la extensión del periodo, con el objetivo de garantizar una mayor participación ciudadana.

El ejercicio concluirá el 10 de abril.

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