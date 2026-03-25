Rescatan a 3 hombres dentro de cisterna en Tlalpan ¡Vivieron de milagro!

Tres hombres se intoxicaron y quedaron inconscientes dentro de una cisterna por lo que fueron rescatados con vida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en un predio de la calle Yabuku, de la colonia Jardines del Ajusco de la alcaldía Tlalpan, cuando los hombres pintaban una cisterna con esmalte.

Intoxicado Especial

Los hallaron inconscientes

“Los policías se trasladaron a la calle Yabuku, en donde se entrevistaron con un ciudadano de 36 años, quien refirió que su hermano junto con dos personas más, se encontraban al interior de una cisterna para pintarla con pintura de aceite, cuando observó que estaban inconscientes”, indicó la dependencia en una ficha informativa.

Los uniformados actuaron de inmediato y con ayuda de una cuerda sacaron a los tres intoxicados.

La cisterna Especial

“En apego a su vocación de servicio, los uniformados actuaron de manera inmediata, uno de ellos descendió y amarró una cuerda a la altura del tórax de cada uno de los afectados y, con precaución, lograron sacarlos uno a uno del depósito de agua”, indicó la SSC.

Fueron trasladados al hospital

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y de Protección Civil los valoraron y diagnosticaron con intoxicación por inhalación de solvente, por lo que fueron trasladados a un hospital.

“Las y los policías de la SSC están capacitados en materia de primeros auxilios y ofrecen apoyo a la ciudadanía en cualquier situación de riesgo, por lo que invitan a las y los habitantes de la Ciudad de México a solicitar apoyo en caso de ser necesario”, indicó la dependencia.

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