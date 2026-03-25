Coyoacán recibe al mundo con los brazos abiertos: Giovani Gutiérrez

La alcaldía Coyoacán busca mostrarse como una puerta de bienvenida para visitantes nacionales y extranjeros y recibe al Mundial “con los brazos abiertos”, aseguró el alcalde Giovani Gutiérrez.

Durante un recorrido con la jefa de Gobierno Clara Brugada, en el que se entregaron 10 obras de infraestructura en las inmediaciones del Estadio Azteca, el alcalde insistió en que la demarcación está lista para recibir a miles de visitantes y aseguró que la coordinación con el gobierno capitalino ha permitido mejorías en la zona de Santa Úrsula.

El alcalde Giovani Gutiérrez insistió en que la demarcación está lista para recibir a miles de visitantes Foto: Especial

Como la rehabilitación de vialidades, banquetas, espacios públicos y el mejoramiento del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Huipulco, así como la intervención de la estación del Estadio Azteca, entre otras, que estuvieron a cargo del gobierno central y qué beneficiarán a 89 mil habitantes de la zona.

Por parte de la alcaldía se realizaron trabajos de repavimentación en calles como Coscomate, Luis Murillo, Xóchitl y Tlalmanalco, además de la reconstrucción de banquetas y guarniciones en Circuito Azteca y vialidades del pueblo de Santa Úrsula.

También se intervinieron fachadas y se rescató la barda perimetral del estadio, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.

El alcalde insistió que la buena coordinación entre ambos gobiernos ha permitido ir más allá de “obras de relumbrón”.

“No se trata de hacer obra cosmética para un evento; hacemos obra pública que perdura. Así es como Coyoacán recibe al mundo”, concluyó.

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