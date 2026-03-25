Entrega Lourdes Paz apoyo a familias que resultaron afectadas por lluvias del 2025

En la alcaldía Iztacalco, se entregaron 244 apoyos económicos a familias que resultaron afectadas por las intensas lluvias registradas en 2025.

Los principales beneficiarios son habitantes de las colonias Agrícola Pantitlán, Agrícola Oriental, Viaducto Piedad, Granjas México y Ampliación Ramos Millán, donde las inundaciones hicieron mayores estragos.

Los montos entregados van desde 780 pesos hasta 164 mil pesos, dependiendo del nivel de afectación en cada vivienda, y que fue evaluada por ajustadores de seguro, garantizando que los recursos lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan.

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Al encabezar la entrega del apoyo, que se aplica en seis ministraciones, la alcaldesa Lourdes Paz aseguró que en Iztacalco “no se deja sola a la gente”.

Agregó que, conscientes de que las lluvias pueden afectar el patrimonio de las familias, “se trabaja de manera coordinada, con el Gobierno central, para apoyarlas y acompañarlas en su recuperación”.

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Estos beneficios económicos, forman parte de una estrategia integral de atención impulsada por la alcaldía, a través del Operativo Aguacero, con el que, durante la temporada pasada de lluvias, se brindó atención a la ciudadanía mediante servicios urbanos, labores de limpieza, desazolve de drenaje y retiro de agua.

Aunado a acciones emergentes en las zonas afectadas, con brigadas permanentes para atender inundaciones.

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Para prevenir que el problema se vuelva a presentar durante la temporada de lluvias de este año, se llevaron a cabo obras de mejora en la infraestructura hidráulica.

Destacan el cambio de drenaje en distintos puntos de la demarcación, entre ellos, la sustitución de la línea principal en Calle 5, con una extensión de 590 metros lineales, así como en Calle 6, donde se rehabilitaron 950 metros lineales. Además, se mantiene activa la línea de atención 55 27 46 78 81 del programa Aguacero, a través de la cual la ciudadanía puede reportar emergencias relacionadas con lluvias y encharcamientos

Autoridades de la alcaldía afirmaron que estos trabajos permitirán reducir filtraciones, prevenir hundimientos y mejorar la capacidad del sistema de drenaje.

«pev»