COPACOS no desaparecerán, se fortalecerán: Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, rechazó que el proyecto del Plan General de Desarrollo 2025-2045 contemple la desaparición de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOS), como han advertido en los últimos días líderes vecinales y exintegrantes de estos órganos ciudadanos.

Brugada enfatizó que el documento que actualmente se encuentra en fase de análisis y discusión pública no plantea reducir la participación vecinal, sino fortalecerla.

“De ninguna manera se está proponiendo disminuir el poder ciudadano; al contrario, todo lo que se está proponiendo es para fortalecer y apoyar esta actuación ciudadana”, afirmó.

Riesgos del Sistema Integral de Participación

Las declaraciones se dan luego de que organizaciones sociales difundieron su preocupación por el contenido preliminar del plan, al señalar que podría abrir la puerta a la desaparición gradual de las COPACOS.

Según esas advertencias, la propuesta incluiría la creación de un Sistema Integral de Participación Ciudadana y Control Comunitario, que concentraría los actuales mecanismos de participación vecinal y debilitaría a las COPACOS al retirarles facultades y sustituirlas por asambleas vecinales comunitarias con capacidad de decisión en los territorios.

De acuerdo con los inconformes, dichas asambleas tendrían validez jurídica para sus resoluciones y estarían organizadas por el Instituto de Planeación y por las futuras Casas de Gobierno que la administración capitalina planea instalar en cada alcaldía.

Metropolis niega desaparición

Ante estas inquietudes, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metropolis), Pablo Yanes Rizo, aseguró que el proceso actual del plan se mantiene en etapa de consulta y discusión, por lo que no existe una propuesta para eliminar estos órganos.

“Quiero ser categórico: de ninguna manera se plantea la desaparición de los COPACOS”, sostuvo, en línea con la Jefa de Gobierno

Añadió que lo que se discute en el proyecto del Plan General de Desarrollo es cómo fortalecer los distintos mecanismos de participación ciudadana existentes en la capital.

“Lo que se está planteando en el proyecto actualmente, en consulta y discusión, es el fortalecimiento de los distintos mecanismos de participación ciudadana en la ciudad”, concluyó en una conferencia de prensa, donde Brugada informó de las acciones de rescate en un inmueble que colapsó el lunes en la alcaldía Cuauhtémoc.

