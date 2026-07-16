Montadeudas incrementan 'cacería' en CDMX durante vacaciones

Con el inicio del periodo vacacional de verano, en la Ciudad de México se registra un repunte de los llamados “montadeudas”, esquemas de préstamos exprés que aprovechan la necesidad de liquidez de las familias para ofrecer créditos con intereses desproporcionados y prácticas de extorsión, alertó el coordinador general del C5 de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés.

Explicó, en entrevista con Excélsior, que aunque aún no existen cifras consolidadas para este periodo, la experiencia de años anteriores muestra que en julio y agosto reaparecen estos grupos, que promocionan créditos fáciles en redes sociales, estaciones del Metro y centrales camioneras para financiar viajes, útiles escolares o gastos familiares.

Tienden a tener una mayor presencia quienes se presentan como personas que van a salvar la situación para financiar las vacaciones o alguna necesidad que se genera en julio y agosto. Después, la tasa de interés que prometían de 10 por ciento termina convirtiéndose en 400 o hasta 500 por ciento”, advirtió.

Guerrero Chiprés señaló que estas organizaciones, conocidas como “montadeudas”, buscan aprovechar la falta de liquidez de las familias durante el verano, por lo que llamó a evitar contratar préstamos fáciles o sin requisitos y denunciar cualquier intento de extorsión.

Foto: Isabel Mateos | Cuartoscuro

Guerrero Chiprés destacó que, gracias a una mayor cultura de la denuncia y el autocuidado, la Ciudad de México ha logrado reducir la “efectividad” de delitos como el fraude y la extorsión.

Enfatizó que, a la fecha, prácticamente 88 por ciento de la extorsión corresponde a tentativas.

Hace ocho años era lo contrario. La gente está más alerta, más dispuesta a reportar y denunciar”, afirmó.

Incremento de accidentes en los hogares

Además del riesgo de fraudes, Salvador Guerrero alertó sobre el aumento de accidentes en el hogar durante las vacaciones, al señalar que más personas permanecen en casa y hacen un uso más intenso de los espacios.

De acuerdo con registros del C5, entre junio de 2025 y julio de 2026 se reportaron tres mil 351 accidentes en casa habitación, mientras que julio del año pasado registró un pico de 828 incidentes, la cifra mensual más alta.

Tenemos un registro histórico de tres mil 351 accidentes en casa habitación y en julio del año pasado hubo un pico con 828 reportes. En vacaciones hay más integrantes dentro del hogar, utilizan más el espacio y aparece el propio descuido”, explicó.

Para evitar ser víctima de la delincuencia o de padecer algún incidente durante el periodo vacacional de verano que arrancó oficialmente este 16 de julio, el C-5 emitió una serie de recomendaciones a la población.

Foto: Especial

Destacan evitar publicar en redes sociales los planes de viaje, coordinar la vigilancia de la vivienda con vecinos o familiares, revisar cerraduras y sistemas de seguridad, desconfiar de ofertas de agencias de viaje o rentas vacacionales demasiado atractivas y rechazar préstamos exprés.

Asimismo, se pide extremar precauciones dentro de casa, moderar el consumo de alcohol, supervisar a los menores, revisar las instalaciones de gas y aparatos eléctricos, evitar juegos bruscos en espacios reducidos y no manipular fuego o pirotecnia.