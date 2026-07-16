Capturan a sujeto con camioneta repleta de autopartes robadas

Un hombre fue detenido en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero por transportar en una camioneta varias autopartes aparentemente robadas, además de aseguarle dosis de marihuana, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, agentes de esa institución realizaban labores de investigación de gabinete y campo, debido a las denuncias recibidas por robo de autopartes y vehículos.

Efectivos de la SSC detuvieron a un hombre en posesión de aparente marihuana, diversas autopartes, motores, varias placas vehiculares y tarjetas de circulación con reporte de robo activo quien, al parecer, forma parte de una célula delictiva dedicada al robo de automóviles y desmantelamiento en la misma demarcación”.

Se detectó el paso del hombre en la camioneta cuando circulaba sobre las calles Antonio Galindo y Norte 80-A Foto: SSC

Las labores de campo incluyeron monitoreo desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) capitalino, lo cual permitió ubicar a un hombre que manejaba una camioneta relacionada con los hechos, cuya zona de movilidad se estableció en la colonia San Pedro el Chico.

Gracias a esos datos, fue como en las vigilancias móviles en la colonia se detectó el paso del hombre en la camioneta cuando circulaba sobre las calles Antonio Ruiz Galindo y Norte 80-A, al mismo tiempo que manipulaba envoltorios como los usados para la distribución de droga.

Foto: SSC

Los policías le marcaron el alto, conforme a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva y una inspección al vehículo, tras la cual aseguraron 15 bolsitas de aparente marihuana, diversas autopartes y motores, así como dos pares de placas y dos tarjetas de circulación con reporte de robo activo”.

Por tal motivo, los agentes de la SSC procedieron con la detención del hombre de 59 años, quien formaría parte de una célula delictiva dedicada al robo de vehículo y desmantelamiento, en calles y colonias de la Gustavo A. Madero.