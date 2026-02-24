Montadeudas y otros delitos cibernéticos crecen 'como espuma' en CDMX
Tan solo en lo que va del año, los fraudes digitales suman más de 14 mil reportes y la Policía Cibernética advierte esto.
No solo debes protegerte de los delitos en la calle, también ten mucho cuidado al navegar por redes sociales, abrir correos, o buscar ofertas de ventas en línea. La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ha recibido más de 14 mil reportes por ciberdelitos en 2026.
La dependencia detalló que destacan los “montadeudas”, fraudes en redes sociales y robo de cuentas. El conteo de reportes de delitos digitales fue del 1 de enero al 19 de febrero de este año, es decir menos de 2 meses.
Así es, en menos de dos meses, miles de capitalinos han sido víctimas o han estado en riesgo por fraudes, robo de cuentas y amenazas en línea. Por ello, las autoridades llaman a la ciudadanía a denunciar y a usar de forma responsable las herramientas tecnológicas.
Los delitos digitales más reportados
De acuerdo con la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, estos son los principales delitos detectados mediante llamadas, mensajes y redes sociales:
“Montadeudas”
En primer lugar, están las aplicaciones que prometen préstamos inmediatos, dinero fácil sin revisar buró de crédito, conocidas como “montadeudas”, con 5 mil 861 reportes.
Estas apps ofrecen dinero rápido, pero después hostigan, amenazan y exigen pagos excesivos, afectando no solo a la víctima, sino también a sus contactos.
Fraudes en redes sociales y sitios falsos
El segundo lugar lo ocupan los fraudes en redes sociales, especialmente en plataformas de compra-venta de: automóviles, motocicletas, artículos electrónicos y objetos de alto valor. También se detectaron sitios web apócrifos, sumando 4 mil 072 casos. Muchas veces los delincuentes se esconden detrás de perfiles falsos o páginas clonadas.
Robo y hackeo de cuentas
En tercer lugar, se encuentran los ataques y robo de cuentas personales, principalmente en aplicaciones de mensajería instantánea, servicios digitales, motores de búsqueda. Ahí se registraron mil 918 denuncias, donde los delincuentes toman control de perfiles para pedir dinero o extorsionar.
Ciberacoso
El acoso cibernético también sigue en aumento, con mil 692 reportes, principalmente en plataformas para compartir fotos y videos, así como en servicios de mensajería.
Amenazas en redes sociales
Finalmente, las amenazas digitales ocuparon el quinto lugar con 602 reportes, donde los delincuentes aprovechan la exposición en redes para intimidar a las víctimas.
Recomendaciones para no ser víctima de ciberdelitos
No abrir enlaces ni descargar archivos de correos sospechosos.
Verificar cualquier información directamente en la app o sitio oficial.
Desconfiar de mensajes que generen urgencia o presión.
No compartir datos personales, bancarios o contraseñas.
Revisar cuidadosamente la URL antes de ingresar información.
Activar la autenticación en dos pasos.
Mantener actualizados los sistemas de seguridad.
¿Cómo denunciar en CDMX?
Si eres víctima o detectas un intento de fraude, puedes denunciar a través de la App Mi Policía o contactar directamente a la Policía Cibernética, al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.
*bb