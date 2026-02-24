Montadeudas y otros delitos cibernéticos crecen 'como espuma' en CDMX

No solo debes protegerte de los delitos en la calle, también ten mucho cuidado al navegar por redes sociales, abrir correos, o buscar ofertas de ventas en línea. La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ha recibido más de 14 mil reportes por ciberdelitos en 2026.

Los montadeudas se han convertido en una forma de extorsión digital que afecta tanto a ciudadanos de bajos recursos como a personas de clase media.

La dependencia detalló que destacan los “montadeudas”, fraudes en redes sociales y robo de cuentas. El conteo de reportes de delitos digitales fue del 1 de enero al 19 de febrero de este año, es decir menos de 2 meses.

Así es, en menos de dos meses, miles de capitalinos han sido víctimas o han estado en riesgo por fraudes, robo de cuentas y amenazas en línea. Por ello, las autoridades llaman a la ciudadanía a denunciar y a usar de forma responsable las herramientas tecnológicas.

"Montadeudas" utilizan logotipos de Policía Cibernética para realizar cobros

Los delitos digitales más reportados

De acuerdo con la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, estos son los principales delitos detectados mediante llamadas, mensajes y redes sociales:

“Montadeudas”

En primer lugar, están las aplicaciones que prometen préstamos inmediatos, dinero fácil sin revisar buró de crédito, conocidas como “montadeudas”, con 5 mil 861 reportes.

Estas apps ofrecen dinero rápido, pero después hostigan, amenazan y exigen pagos excesivos, afectando no solo a la víctima, sino también a sus contactos.

Fraudes en redes sociales y sitios falsos

El segundo lugar lo ocupan los fraudes en redes sociales, especialmente en plataformas de compra-venta de: automóviles, motocicletas, artículos electrónicos y objetos de alto valor. También se detectaron sitios web apócrifos, sumando 4 mil 072 casos. Muchas veces los delincuentes se esconden detrás de perfiles falsos o páginas clonadas.

Es importante saber cómo evitar estafas en Face.

Robo y hackeo de cuentas

En tercer lugar, se encuentran los ataques y robo de cuentas personales, principalmente en aplicaciones de mensajería instantánea, servicios digitales, motores de búsqueda. Ahí se registraron mil 918 denuncias, donde los delincuentes toman control de perfiles para pedir dinero o extorsionar.

Twitter investiga hackeo a cuentas de Gates, Obama, Biden y otros

Ciberacoso

El acoso cibernético también sigue en aumento, con mil 692 reportes, principalmente en plataformas para compartir fotos y videos, así como en servicios de mensajería.

Ciberacoso

Amenazas en redes sociales

Finalmente, las amenazas digitales ocuparon el quinto lugar con 602 reportes, donde los delincuentes aprovechan la exposición en redes para intimidar a las víctimas.

Alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel 20 difundieron capturas de pantalla de presuntas amenazas de un padre de familia.

Recomendaciones para no ser víctima de ciberdelitos

No abrir enlaces ni descargar archivos de correos sospechosos.

Verificar cualquier información directamente en la app o sitio oficial.

Desconfiar de mensajes que generen urgencia o presión.

No compartir datos personales, bancarios o contraseñas.

Revisar cuidadosamente la URL antes de ingresar información.

Activar la autenticación en dos pasos.

Mantener actualizados los sistemas de seguridad.

¿Cómo denunciar en CDMX?

Si eres víctima o detectas un intento de fraude, puedes denunciar a través de la App Mi Policía o contactar directamente a la Policía Cibernética, al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

