Miles afectados por suspensión del servicio en Tren Ligero tras choque de tráiler

Debido al choque de un tráiler contra el muro de concreto que protege las vías del Tren Ligero, el servicio de este sistema de transporte colectivo, fue suspendido entre Taxqueña y Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

El accidente ocurrido alrededor de las 7 de la mañana en Calzada de Tlalpan a la altura de la calle Tlalmanalco en la zona del Estadio Azteca, presuntamente fue ocasionado por el exceso de velocidad con que era conducido el tractocamión que remolcaba una caja cerrada con equipo de tecnología, subió el camellón, luego de que el operador perdió el control y terminó impactándose contra el muro de concreto.

Se suspendió el servicio en ambos sentidos

Derivado del golpe, un poste que sostenía las catenarias que alimentan los trenes, se vino abajo, por lo que se tuvo que suspender el servicio en ambos sentidos del transporte colectivo.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, labora con apoyo de una grúa brigadier, para retirar el vehículo, en tanto, personal de Servicio de Transportes Eléctricos, trabaja para restablecer el servicio.

Para apoyar a los usuarios del Tren Ligero, se brinda el servicio temporal con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) entre las estaciones Taxqueña y Xochimilco.

Sin embargo, las unidades de RTP han resultado insuficientes, debido al gran número de usuarios que utilizan este sistema en hora pico de la mañana.

Ante ello, personal de Tránsito y de Sector de la SSC apoya con el traslado de usuarios, a bordo de camionetas oficiales, desde Tasqueña hasta Xochimilco.

Miles afectados

Miles de usuarios del Tren Ligero Tasqueña Xochimilco se han visto afectados debido a que la suspensión en el servicio fue a una hora pico.

El STE informó en sus redes sociales que se aplicaba la suspensión total del servicio debido a que una pesada unidad se impactó contra el muro de contención en Tlalpan, al cruce con Tlalmanalco, lo que ocasionó un corte en la catenaria en la estación Estadio Azteca.