Arranca operativo conjunto Semana Santa 2026 en poniente de CDMX

La alcaldía Miguel Hidalgo, en coordinación con de Cuajimalpa y el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, pusieron en marcha el operativo conjunto Semana Santa 2026, cuyo propósito es mantener la seguridad en la zona poniente de la capital durante este periodo vacacional.

En este evento participó el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien estuvo acompañado por el alcalde de Cuajimalpa Carlos Orvañanos, así como por la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras.

En este operativo participarán más de 100 elementos, quienes estarán acompañados de 44 unidades móviles de las tres corporaciones y se encargarán de blindar los puntos limítrofes entre estas demarcaciones durante Semana Santa.

Foto: Especial

Este despliegue inició el pasado martes 24 de marzo y permanecerá hasta el próximo domingo 12 de abril. El objetivo es reforzar la vigilancia en zonas estratégicas durante este periodo de Semana Santa y de Pascua, con la intención de que las familias puedan vacacionar de manera tranquila y disfrutar de estos días de asueto.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, destacó que la demarcación a su cargo se encuentra lista para mantener segura la zona poniente de la Ciudad de México, así como la colindancia con el Estado de México. Tanto las dos alcaldías como el municipio unirán esfuerzos para que la población permanezca tranquila.

En ese sentido, señaló que este operativo es una muestra de que las autoridades no bajan la guardia en materia de seguridad durante esta temporada.

Hoy nuestro país exige gobiernos que pongan toda su atención en la seguridad”, expresó Mauricio Tabe.

Asimismo, el alcalde de Miguel Hidalgo recomendó a los vecinos a no caer en delitos como el llamado “La Patrona”, en el cual delincuentes extorsionan a los empleados pidiéndole sumas de dinero u objetos de valor, presuntamente para ayudar a sus patrones y con ellos consumar un robo.

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Finalmente, Tabe Echartea destacó los resultados del trabajo que han realizado en el combate a la inseguridad en estas demarcaciones, señaló que tanto las policías de Miguel Hidalgo, como de Cuajimalpa y Huixquilucan han realizado una gran labor, por lo que estas tres zonas son reconocidas como las más seguras de la Ciudad de México.

En este operativo, en total participarán 107 elementos, quienes tendrán 22 camionetas tipo pick up, 22 motocicletas, así como 11 carpas itinerantes, dos módulos de seguridad, un dron y una célula pie-tierra.

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