Mientras dormías: Trágico accidente en calzada Ignacio Zaragoza deja 3 muertos

La madrugada de este sábado 14 de marzo se registró un trágico accidente automovilístico en la calzada Ignacio Zaragoza, en donde murieron tres personas y dos más resultaron heridas.

Fue sobre la calzada, a la altura de avenida República Federal del. Norte, colonia Ejidal, colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), en donde el automovilista se impactó contra el muro de contención.

Accidente en calzada Ignacio Zaragoza. Especial

Servicios de emergencia se trasladaron a la zona para recuperar los cuerpos de las tres personas fallecidas que quedaron al interior del vehículo.

En tanto, paramédicos les dieron atención médica a los dos lesionados y luego los trasladaron a hospitales cercanos para dar seguimiento a su salud.

Otro accidente mortal en Circuito

Otro accidente se registró también durante la madrugada sobre Circuito Interior, a la altura de Eligio Ancona, colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Accidente en calzada Ignacio Zaragoza. Especial

En este accidente, una persona murió, por lo que equipos de emergencia se trasladaron también al lugar para rescatar el cuerpo del automovilista.

Recomendaciones para evitar accidentes

Conducir de madrugada puede ser más riesgoso por el cansancio, la poca visibilidad y la menor presencia de otros conductores o servicios. Estas recomendaciones te pueden ayudar a evitar accidentes:

Descansa antes de manejar

La fatiga es una de las principales causas de accidentes en la madrugada.

Duerme al menos 6–8 horas antes de conducir.

Si sientes sueño, detente y descansa unos minutos.

Evita manejar si has tomado alcohol

Incluso pequeñas cantidades de alcohol reducen reflejos y atención.

Si saliste de una reunión o fiesta, lo más seguro es no conducir .

Mantén buena visibilidad

Revisa que faros, direccionales y luces traseras funcionen.

Limpia parabrisas y espejos.

Usa luces altas solo cuando no haya otros autos enfrente.

Evita distracciones

No uses el celular mientras conduces.

Programa el GPS antes de arrancar.

Mantén la atención en el camino.

Mantén distancia con otros vehículos

De noche es más difícil calcular distancias.

Deja mayor espacio entre autos para frenar con seguridad.

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